あなたはエクオールがつくれる？ つくれない？ 自宅でできる尿検査で調べよう ５段階評価で理想はレベル４以上 自分がエクオールをつくれるタイプかどうかは、意外と簡単な方法でチェックできます。 手軽なエクオール検査キットが市販されているので、まずはインターネットで取り寄せましょう。手順は、検査キットに同梱されている採尿容器で尿をとり、それを郵送するだけです。結果は数日後に