来週の主な予定米PCEと所得支出、東京・豪州CPI日銀主な意見に田村委員 ・米PCE価格指数医療費上昇や航空運賃高騰を受けコアは伸び加速へ ・米個人所得支出強い雇用統計を背景に前月比で増加した可能性 ・東京消費者物価指数水道燃料上昇で伸びやや加速も、ベース効果主導 ・豪消費者物価指数燃料税引き下げ措置と通貨高により伸び鈍化見通し ・日銀主な意見31年ぶり高水準1％に引き上げ、田村委員と氷