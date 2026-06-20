１５日からの週は、地政学リスク後退によるドル安要因と、株高・日銀のハト派利上げによる円安要因が同時進行し、そこへFOMCのタカ派化が重なったことで、週後半は「ドル高と円安」が一気に強まった。週前半は米国とイランの戦闘終結に向けた覚書合意報道が市場心理を大きく動かし、原油急落と株高を通じてドル安と円安が交錯した。ドル円は159円台後半まで下落する場面もあったが、日経平均の3000円超の急伸を背景に160円台へ反