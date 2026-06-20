看護婦見習生の評価は高まったが一ノ瀬りん（見上愛）や大家直美（上坂樹里）らの看護婦見習実習も、ようやく修了を迎えた。当初は見習生につらく当たるばかりだった帝都医大病院の医師たちも、1年の見習期間のあいだに、次第に彼女たちを高く評価するようになった。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第12週「旅立ち」（6月15日〜19日放送）。【写真を見る】「ショートパンツ姿で見せた健康的な太もも」など、りんを演じる見上愛