50代でギャルファッション、SNSにダンス動画を全世界発信…義母のパワーが強すぎて、妻がじわじわ消耗していく様子が気がかりです。しかも夫は毎回うまいこと逃げてしまうし、妻はひとりで相手し続けるしかない状況で…。そんな中、夫が義母に放った一言が想定外すぎて、これからどう展開していくのでしょうか…！>>【まんが】うちの義母がギャルなんですが？(ウーマンエキサイト編集部)