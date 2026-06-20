元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（40）が16日、自身のインスタグラムを更新。「早めの夏休みで念願のエスコンへ行って来ました♪」と書き出し、子どもたちとエスコンフィールドHOKKAIDOにてプロ野球の交流戦を観戦したことを報告した。【写真】「お写真素敵です」子どもたちとエスコンフィールドを楽しむ様子を公開した浅尾美和浅尾は「芝も屋根も全てがとんでもなく美しい 2年前から、次のエスコ