元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。コーヒー牛乳を片手に持った温泉浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「母と叔母と温泉に行った日」とつづり始めた。「湯上がりに飲むコーヒー牛乳ってなんでこんなに美味しいんですかね」とコーヒー牛乳を片手に持った温泉浴衣ショットを投稿した。ネットでは「めちゃ可愛すぎ」「最＆高」「とても素敵