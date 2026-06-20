3児の父で俳優の藤木直人が15日、TBS系『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（毎週月〜金曜前9：55〜）にゲスト出演。「子どもが行ってる学校が一緒」という有名人について語った。【動画】「子どもが行ってる学校が一緒なんですよ」藤木直人＆和田明日香の2ショット同番組は、週ごとに決まる“テーマ食材”と、ゲストの家の冷蔵庫の中身から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングで料理を作り上げていく“フィ