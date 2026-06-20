ファミリーレストランのデニーズは、2026年6月20日と22日に「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信します。休日の外食もお得にデニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信。なんと、6月は20日も特別に追加開催されます。50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。・おこさまランチ（通常価格704円）・おこさまハンバーガー（通常価格704円