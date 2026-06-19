将来的な妊娠に備えて、卵子を凍らせて眠らせておく「卵子凍結」。ライフスタイルや価値観の多様化に伴い、卵子凍結を検討する女性も増えています。今回は、卵子凍結は誰でもできるのか、また妊娠をする確率について「田中レディスクリニック渋谷」の田中先生に解説していただきました。 監修医師：田中 つるぎ（田中レディスクリニック渋谷） 群馬大学医学部医学科卒業、東京大学大学院医学系研究科修了。関東労災病院、