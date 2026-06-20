今回は、雨に濡れることなく絶品グルメやアミューズメントショッピングまで楽しめる注目スポットを大調査！《出演》佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）潮田玲子（元バドミントン日本代表）★大井町駅直結「大井町トラックス」住所：東京都品川区広町2丁目1-3,17,21、広町2丁目2-9アクセス：大井町駅 各路線からの最寄り改札JR京浜東北線：トラックス口東急大井町線：東急線改札口東京臨海高速鉄道りんかい線：りんか