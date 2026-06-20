今季の阪神は土曜日に強く、10勝1敗1分けの勝率・909。すでに10勝している曜日があるのは阪神だけだ。唯一の敗戦は5月9日のDeNA戦で、やり返すには絶好の機会だ。しかし、試合会場の横浜スタジアムを含む関東地方は午後から高い降水確率の予報。6月に入ってからの3度を含む、今季6度の降雨中止を経験している阪神にとっては悩ましい。天候を理由とする月間4度の中止なら、2020年7月以来。梅雨時で仕方ないとはいえ、降雨中止が