北中米ワールドカップサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦に臨む。グループ突破を懸けた重要な一戦を前に、ファンの目線は決勝トーナメントの行方にも向けられ、ネット上ではベスト16で実現するかもしれない史上初の“大一番”に注目が集まっている。48か国が出場する今大会。グループ突破後の決勝トーナメント（決勝T）はベスト32から始まる。グループFの日