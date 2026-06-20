楽天は岸がきょう20日のロッテ戦に先発する。今季は初登板となった5月29日のヤクルト戦、6月5日の阪神戦と連敗スタート。前回登板の6月12日の広島戦で先発7回1失点と好投し、1勝目を挙げた。パ・リーグ相手のマウンドは今季初めてだが、ロッテ戦は自身カード別最多の33勝（25敗）をマーク。西武時代の14年5月2日にはノーヒットノーランを記録している。通算勝利は171勝で石川（ヤクルト）の188勝に次いで現役単独2位。勝って17