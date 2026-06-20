公益社団法人SVリーグは19日（金）、2026-27シーズンの「ALL STAR GAMES」の概要詳細を発表した。 2025-26シーズンと同様、株式会社三菱UFJ銀行がタイトルパートナーとして協賛することが決定し、大会正式名称は「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO」。会場は北海道北広島市のエスコンフィールドHOKKAIDOにて、2027年1月30日（土）に男女同日開催となる。