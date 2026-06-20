Nothingの次期廉価イヤホン「Nothing Ear (3a)」に関する新たな情報が伝えられています。 Dealabsのレポートによれば、NothingはNothing Ear (3a)を現在開発しているとのこと。発売日は現時点では未定ですが、ホワイト、ブラック、イエロー、そして新色のピンクの4色が投入されるといわれています。 Nothing Ear (3a)の本体価格は、99ユーロ（約1万8000円※）になるとのこと。これを踏まえれば、米国での価格も99ドル（約1万