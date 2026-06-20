大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島（42）が20日までに自身のインスタグラムを更新。美容室で隣になったサッカー元日本代表の存在を明かした。自身のインスタグラムで「よっくん。おかえり」と題してつづり始めた。「カッコいい髪型になったかなぁ？先に帰っちゃったから完成を見れてない笑。とりあえず日本に帰ってきてもW杯関係の仕事とかでバタバタ忙しそうだけど、1日くらいご飯行こうね！」と美容室で隣になったサッカー