テレビ局には番組を観た視聴者から様々な声が寄せられる。TBSテレビの「視聴者センター」（カスタマーサクセス室所属）は、こうした声を集約し番組制作の現場にフィードバックさせるのが仕事だ。担当者が寄せられた“声”の一端を紹介する。日差しを強く感じる日が多くなってきました。梅雨が明ければ、今年も暑い夏の到来ですね。さて、5月にいただいたご意見・ご指摘から、とくに学びにつながると感じた事例をいくつかご紹介しま