子どもの頃の川遊びの定番、水切り。その水切りの大会が岐阜県で開かれました。大会に人生をかけて挑む名古屋の水切り名人に密着です。 【写真を見る】｢石と一緒に棺桶入りたい｣ トレーナーの個人指導まで受けて理想のフォームを追求 “水切り”に人生をかける32歳名人 河原で平たい石を見つけると、つい水面を目がけて投げてみる…そんな経験ありませんか？子どもの頃、誰もが一度はやってみる「水切り」に、