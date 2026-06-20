「スターダム」で活躍する人気女子プロレスラーの妃南（19）が20日までに自身のインスタグラムを更新。花柄浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いつも青だからたまには赤も」とつづり始めた。「今年は花火大会行きたいなあ」と赤帯の花柄浴衣ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#stardom」「#浴衣」「#妃南」と記した。ネットでは「超絶美人」「めっちゃ似合ってる」「とても素敵」「色気がはんぱない