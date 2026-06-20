アイドルグループ・乃木坂46の小川彩、柴田柚菜が、7月23日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス（午後6時試合開始)来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを行うことが決定した。【写真】ZOZOマリンで笑顔！貴重な乃木坂野球部の集合ショット2人は、試合前の「Catch up!!Marines」やイニング間イベント