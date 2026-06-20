神奈川・横浜市の歩道に立つ、木を模した人工物。近隣住民もその正体を知らないが、取材を進めると、実は大雨に備えた重要な施設であることがわかった。「なぜここに？」コンクリ製の“謎の木”神奈川・横浜市に、近隣住民も正体を知らない“謎の木”が立っている。なぜか歩道の真ん中に立っていて、歩行者は避けて歩くしかない。街路樹ではなく、触るとコンクリートのようなものでできているのがわかる。――邪魔だなって思ったこ