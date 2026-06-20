○カブス16−2ブルージェイズ●＜現地時間6月19日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが今季最多得点を挙げ、本拠地カード初戦に大勝。鈴木誠也外野手（31）は「4番・指名打者」でフル出場し、先制打を放つなど3安打の活躍を見せた。鈴木は初回、一死二、三塁の好機でブルージェイズのエース右腕ゴーズマンと対戦。カウント2-2からのフォーシームを右翼線のフェンス際へ打ち上げると、右翼手サンチェスがグラブに