楽天は19日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に5−8で敗戦。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、楽天・吉井新監督の初陣をズームアップ。解説で出演していた谷沢健一氏は「先制して3回には無死一塁で5番の黒川にバントさせて二・三塁にして、そのあと2ベースヒットが出て…。このバントも前半戦でのバントですから。吉井監督の手堅さが伝わってきましたよね」とコメント。続けて「足も使ってきていましたよね