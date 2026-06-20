「自分たちで判断するしかないっていうのは、ホントに恐ろしい時代」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、SNSによる情報漏洩問題について持論を語った――。『ABEMA Prime(アベプラ)』に出演したEXIT・兼近大樹(C)AbemaTV,Inc○スタジオからは「やさしい〜!」の声11日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、内部情報の漏洩騒動が相次いでいるSNSアプリ「BeReal.」を特集。“ありのままの日常”をシェアする