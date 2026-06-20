「朝は時間がないから菓子パンで済ませてしまう」という方も多いのではないでしょうか。しかし朝食の内容は、その日の血糖値や体の老化スピードに大きく影響します。医師が太鼓判を押す朝の食材と、避けたほうがよい食べ物を解説します。今回のテーマは、「老化予防のために朝食で意識すること」です。朝に摂りたい「老化予防の3食材」日本抗加齢医学会専門医の五藤先生によると、アンチエイジングを意識するうえで、朝食は重要な