流通経済大4年・DF西川楓人「ここで改めて気づけたことは、本当に価値のあること」4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ2部第10節・産業能率大vs流通経済大の一戦から。町田ゼルビアに内定して