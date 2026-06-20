ウズベキスタンのユニフォームに注目北中米ワールドカップ（W杯）は大会初戦を終え、6月19日から第2節目に突入した。そのなかで、他国のユニフォームに刻まれた平仮名一文字が「思わずググってしまった」「なんなんやろ」など注目を集めている。日本ファンも注目したのがウズベキスタンのユニフォーム。ウズベキスタンのユニフォームには右胸に「て」のような文字がプリントされた。これは、サプライヤーを務める地元企業の「7