ガンバ大阪出身者がW杯でゴールを決めてきている2026年北中米ワールドカップ（W杯）で初戦・オランダ戦（14日＝ダラス）を2-2のドローで発進した日本代表。20日には次戦・チュニジア戦（モンテレイ）に挑むが、ここへきて攻撃のキーマン・久保建英（レアル・ソシエダ）が左ひざを負傷。当面は治療と回復に専念することになり、本職のシャドーをまたも欠いたチームがどう得点を奪うかが大いに気になる。そこで期待されるのが、