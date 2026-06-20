フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組ではサッカー北中米Ｗ杯で「日本がオランダと２―２で引き分けたことを伝えた。試合は１５日午前５時（日本時間）に開始され、ＮＨＫ総合が生中継したが徳光さんは「私もとにかく何とかわかサッカーファンでもなろうかなと思いましてですね。日本対オランダ戦を見よ