4人組グループ・Aぇ! group（末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健）、草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（公開中）の劇中に登場するトト子と橋本にゃーによるライブ映像の一部が、東宝MOVIEチャンネルで7月12日まで期間限定公開されることが決定した。【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら今作で、自称みんなのア