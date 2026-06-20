ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜後11：00）。7月11日からの放送スタートを前に、撮影現場から、撮影初日の光景をとらえた写真、深田と浮所が手ごたえを語ったクランクインコメントが到着した。【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴主人公・武宮夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさか