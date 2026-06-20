東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がけがをしました。全ての児童が避難しましたが、19日に会見を開いた学校側は、当時の避難の難しさを語りました。■327人の全児童避難児童8人含む11人けが校舎の窓から立ち上る黒煙。午前11時ごろ、東京・北区の小学校で発生した火事。ひさし部分には、取り残された児童たちがいました。別の映像でも、煙の出る部屋から10人以上がひさし部分に避難。その後、消防隊がはしごを使って、