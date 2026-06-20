まるで雲のように空に広がる真っ黒な煙。激しく黒煙が立ちのぼり、燃えているのはロシアの石油精製所だ。【映像】大きな貯蔵タンクの蓋が吹き飛ぶ瞬間6月18日、ウクライナによるドローン攻撃で、この石油精製所が今週2度目の攻撃を受けた。別のカメラでは……貯蔵タンクが爆発する瞬間も捉えられている。爆発の勢いで、大きなタンクの蓋が吹き飛んでいた。16日にも攻撃を受けていたこの施設は、既に操業が停止している。ロ