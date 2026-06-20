ロッテは6月19日、市販用アイスクリーム35品を価格改定すると発表した。人件費、物流費、光熱費、原料資材費の高騰を受けた措置。出荷価格の改定幅は5.1〜16％のアップとなる。7月1日出荷分から「雪見だいふく」「ミニ雪見だいふく」の2品、9月1日出荷分から「クーリッシュ」各種など30品、10月1日出荷分から「BIGスイカバー」「スイカ＆メロンバー」「とろ〜りれん乳三昧 苺れん乳」の3品を価格改定する。ソース