湖池屋は6月19日、スナック12品を8月1日から価格改定すると発表した。原材料・配送費・人件費など各種コストの上昇が継続していることを受けた措置。各種の想定価格・規格改定率は3〜8％程度の上昇となる。対象のスナック12品は、「5個パック ポテトチップス のり塩」や「サービスバッグ ポテトチップス のり塩」など大袋・大容量商品となる。ソース