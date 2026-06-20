老後のためにコツコツとお金を貯めたり投資を始めたりしている人は多い。だがそれだけでは、将来取り返しのつかない後悔につながるかもしれない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）お金だけあってもしょうがない「人
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