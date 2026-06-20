３月いっぱいでフジテレビ系「ぽかぽか」を卒業した（月〜金曜・午前１１時４７分）フジテレビの小室瑛莉子アナウンサーの最新姿にファンはくぎ付けになった。２０日までに同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）の公式インスタグラムが更新され、小室アナが登場。「小室です今週のお花はデルフィニウムワールドカップの時期にピッタリな鮮やかなブルーです」とつづり、デルフィニウムの花束、トップス、ワ