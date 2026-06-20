◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコ―スコットランド（2026年6月19日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、モロッコ（FIFAランク7位）はスコットランド（同42位）と対戦。モロッコのMFイスマエル・サイバリ（PSV）が、前半2分に今大会最速となるゴールを決めた。前半2分、DFハキミのスルーパスに抜け出したサイバリが、ペナルティーエリア右から右足でゴールを射貫き、早々に先制に成功