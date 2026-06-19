「寿司職人になるには10年修業が必要」と言われてきた。しかし、寿司スクールに通えば短期間で技術を身につけられる今、昔ながらの“修業”は本当に必要なのだろうか。魚のプロが解説する。※本稿は、おさかなコーディネータのながさき一生『最強の寿司ビジネス』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。寿司職人は本当に2カ月で育つのか近年、「寿司職人は2カ月で育つ」「長い修業はいらない」といった言葉を、以前よ