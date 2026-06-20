現地6月19日、ロイヤルアスコット4日目に行われたコロネーションステークス（G1・芝1590m）は、ライアン・ムーア騎乗のプリサイス（牝3、愛・A.オブライエン厩舎）が優勝。直線で抜け出し、後続を完封してG1・4勝目を飾った。【レース動画】オブライエンがロイヤルアスコット101勝目…コロネーションカップ今春の愛1000ギニーを制したプリサイスは、スタートでやや遅れたものの、道中は外目をスムーズに追走。残り2ハロンで先