想定外の事態か。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）で、日本はチュニジアと対戦する。勝ち点３を獲得すれば決勝トーナメント進出に大きく前進する重要な一戦となる中、元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９＝本紙評論家）が「鬼門」とされる第２戦の行方を占うとともに、決戦地入りした森保一監督から届いたメッセージを見て、Ｗ杯の過酷さを改めて感じたという。試合開催地のメキシ