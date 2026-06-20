パドックから地下道を抜けたらゲリラ豪雨。こんな宝塚記念を誰が想像できたでしょうか。まるでドラマみたいな競馬でしたが、思うに今まで最強馬の称号を獲た馬は、どの馬も道悪を苦にしない馬で、そういえば敗戦の弁として聞いたことが無いなと。例えば三冠馬はもとより、私が思いつく限りはそうでした。そういう観点からすると、メイショウタバルは最強馬になれる資格のある馬でしょう。私にしても競馬前の装蹄でこんなプレ