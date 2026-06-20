友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は写真にこだわる友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・凛には、ひなという友だちがいます。ある日彼女とご飯に行くことになるのですが、写真にこだわるあまり、なかなか料理を食べられません。このあとさらに、ひなのこだわりが加速して……？原