今回、Ray WEB編集部は嫉妬深い彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。綾乃は最近彼氏と別れたようです。その原因は……？嫉妬深い彼氏を怒らせてしまった綾乃。このあと、どんな返答をするのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：hazumiライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「いつも俺より友だちのことを優先する」嫉妬深い彼氏がブチギレ。彼を怒らせた主人公の【ある行動】とは...！？