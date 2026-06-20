季節の変わり目で不安定な肌をケアしつつ、気分を高めるピンクリップで梅雨のジメジメを吹き飛ばして。ヘア＆メイクアップアーティストのGENSEIさんが今注目の新製品をお試し！? Pyt「ゲンバリップティント 06」パーソナルカラーを問わず透明感と華やかさをプラスプロが現場で使いたくなる高いクオリティと、推しの現場でも映える可愛さを実現。「ほどよいティント効果で、テクニックがなくてもトレンドのグラデーションリップが簡