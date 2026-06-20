ヨックモックから、これまでにない新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が登場します。2026年6月19日（金）より、ヨックモック東京駅一番街店限定で数量限定販売を開始。人気のシガール®から着想を得たユニークなスイーツは、サクサク食感となめらかなシェイクを同時に楽しめるのが魅力です。夏のお出かけや東京駅でのひと休みにぴったりな注目の新作を詳しくご紹介します♪ 割っ