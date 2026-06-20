俳優の有村架純（33）が19日、日本テレビ系朝の帯番組『ZIP!』（毎週月〜金前5：50〜）の公式SNSに登場。“好きな朝ごはん”について明かす場面があった。【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純に“好きな朝ごはん”について質問する水卜麻美アナ有村は、この日公開の主演映画『マジカル・シークレット・ツアー』の紹介のため、ゲストとしてスタジオに生出演。SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエ