学習塾「明光義塾」が児童・生徒の保護者を対象に、通学時の熱中症対策について尋ねたところ「水筒・飲み物を持参」が68.9％で最多だった。「帽子の着用」（50.3％）、「経口補水液・塩タブレットの使用」（21.7％）、「日傘の使用」（19.8％）などが続いた。近年の酷暑を受け、熱中症を予防するアイテムの選択肢に広がりが見られた。対策を複数回答で聞き「涼しい場所での休憩」や「冷却タオルの使用」も入った。一方、27.1