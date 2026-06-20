大きな声で鳴き続けていた、小さな子猫。母猫が戻ってくるのを願いながら、家族も近所の人たちも、しばらく見守っていました。【動画】「ママー！」鳴きながら穴に落ちかけて…一部始終Instagramユーザー・Shelieさん（@alohahahasan）が投稿したのは、元保護猫の「シェリー」ちゃんを保護した当時の動画です。投稿には3万件を超える“いいね”が寄せられ、小さな命が家族と出会った日の出来事に、多くの反響が集まりました。母猫